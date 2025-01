Elfstedentocht na 28 jaar nog steeds voorbereid: 'Geen uur te verliezen'

Ook de politie, brandweer, gemeenten en ziekenhuizen lopen elk jaar hun draaiboeken door, zegt Gerben van Alst van de Veiligheidsregio Fryslân, die de boel coördineert. De Elfstedentocht staat hier geregistreerd als een GRIP-4-evenement: een gebeurtenis waarbij meerdere gemeenten en hulpdiensten samenwerken om de veiligheid te bewaken.

"Het grootste vraagstuk is het grote aantal mensen dat wil komen kijken", zegt Van Alst. "Het is 28 jaar geleden. De tijd is nu heel anders, met mobiele telefoons en gps-tracking. En als het al een beetje vriest, wordt het nu ook landelijk opgepakt. Al dat verkeer en die mensenmassa moet je wel in goede banen leiden."

Een ander aandachtspunt is de gezondheidszorg, zegt Van Alst. "Er gaan duizenden mensen schaatsen, dus de zorg moet op orde zijn."

Twee weken vorst

Om een Elfstedentocht te kunnen uitroepen, is een betrouwbare weersverwachting cruciaal. Daarom staat de Elfstedenvereniging in nauw contact met het KNMI. Hoewel de kans op een tocht volgens het KNMI steeds kleiner wordt door klimaatverandering, houden twee meteorologen van het instituut iedere winter scherp in de gaten of er een vorstperiode aankomt.

Voor een Elfstedentocht moet over de hele route zo'n 15 centimeter ijs liggen. "De vuistregel is dat je zo'n twee weken flinke vorst nodig hebt", zegt meteoroloog Hisso Homan. "Maar je kan op verschillende manieren tot die 15 centimeter komen. Het kan ook drie weken matig vriezen, of een week heel streng." Ook doet het ertoe wanneer het precies sneeuwt en waait.

'It giet oan'

"Het moet allemaal kloppen", beaamt Wieling. In 2012 leek het er even op dat het eindelijk ging lukken, maar toen lag er sneeuw in het zuidelijke deel van de route. "Zo jammer, anders hadden we zeker een tocht gehad."

Wieling houdt hoop dat hij in zijn laatste winter een tocht mag uitschrijven. In 1985 gebeurde dat met de Friese woorden "It sil heve" (het gaat gebeuren) en in 1997 met "It giet oan" (het gaat door). De huidige voorzitter heeft ook al bedacht hoe hij het schaatsevenement wil aankondigen. "Zeker in het Fries, drie woorden, kort en bondig. Maar ik houd het nog even voor me."

Kijk hier naar een terugblik op de laatste Elfstedentocht, van 1997: