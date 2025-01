Wekdienst 4/1: Uitvaart Desi Bouterse • Code geel in delen van het land vanwege gladheid

Goedemorgen! Vandaag wordt de Surinaamse oud-president Bouterse gecremeerd. Hij is veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden. En in de Verenigde Staten beginnen de plechtigheden rond het afscheid van oud-president Jimmy Carter, die eind vorig jaar op 100-jarige leeftijd overleed.

Eerst het weer: In het noorden komen enkele winterse buien voor. In de rest van het land is het droog en laat af en toe de zon zich even zien. De wind waait matig en het wordt fris: maximaal drie graden.