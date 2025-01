Advies aan pers bij herdenking Bouterse in partijcentrum: 'Noem hem geen veroordeelde'

Aanhangers van de overleden oud-president Desi Bouterse hebben hem de avond voor zijn crematie herdacht op het partijcentrum van de Nationale Democratische Partij (NDP). Daarbij werd aanwezige journalisten gevraagd om in het centrum geen woorden als 'moordenaar' en 'veroordeelde' te gebruiken in hun live verslagen en bij interviews met aanwezigen.

Volgens een woordvoerder van de partij "kon niet worden ingestaan voor de veiligheid van de pers" als deze woorden worden gebruikt in de buurt van de aanhangers van Bouterse. De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws besloot na deze mededeling geen liveverslag meer te doen van de herdenking.

"Er kunnen geen instructies worden geaccepteerd over op welke manier journalisten hun werk moeten doen. Dit komt neer op pure censuur", schrijft de nieuwswebsite. "Starnieuws zal verslag blijven doen van de ceremoniën omdat het publiek geïnformeerd dient te worden, maar accepteert de voorwaarden van de NDP niet. Censuur kan nimmer worden getolereerd." De krant de Ware Tijd besloot eveneens geen liveverslag meer bij te houden via hun website vanwege de beperkingen.

'Garant staan voor ordelijk verloop'

Ook de NOS kreeg de instructies. Binnen het partijcentrum werd geadviseerd de woorden niet te gebruiken, daarbuiten is dat volgens de NDP-woordvoerder wel mogelijk. Volgens hem is dat geen beperking van de persrechten, maar wil de partij "garant staan voor een ordelijk en goed verloop" van de ceremoniën in het partijcentrum.

Nadat Starnieuws en De Ware Tijd hadden bericht over de instructies en hun gedeeltelijke boycot, reageerde de NDP dat er sprake was van een misverstand. "Wij betreuren het dat bij het gesprek tussen de persoon die verantwoordelijk was voor de accreditatie van de media en de mediahuizen, het als een vorm van censuur is overgebracht en bieden wij onze oprechte verontschuldigingen aan. Vanuit de partij is er nimmer instructie gegeven voor enige beperking aan de media."

Volgens de partij waren de richtlijnen "uitsluitend gericht op het garanderen van een respectvol en ordelijk verloop, gezien de emoties die gepaard gaan met deze gebeurtenis". Starnieuws heeft de verontschuldiging van de NDP geaccepteerd.

Verdeeld

In Suriname wordt verdeeld gedacht over de oud-president en legerleider. Tegenstanders zijn vooral boos over de Decembermoorden van 1982. Daar werden onder leiding van toenmalige legerleider Bouterse vijftien mensen gemarteld en vermoord. Hij werd er uiteindelijk twee jaar geleden voor veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar, maar vluchtte. Zijn voorstanders prijzen hem juist als een sterke en charismatische leider die veel geld uitgaf aan sociale projecten.

De zogenoemde singi neti wordt de avond voor de begrafenis of crematie van een Surinaamse persoon gehouden. Er worden herinneringen opgehaald en er wordt gezongen. Bij de bijeenkomst waren honderden mensen aanwezig. De kist van de oud-president was er nog niet, die wordt vandaag rond 21.00 uur Nederlandse tijd in het partijkantoor neergezet na een tocht door de stad. Mensen kunnen dan in eens toet langs de opgebaarde Bouterse lopen om afscheid te nemen. Daarna volgt rond middernacht Nederlandse tijd de crematie.