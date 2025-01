Grote brand in bedrijfspand in Rotterdams stadsdeel Hoogvliet

In het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet is kort na middernacht een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Schrijwerkerstraat. Vanwege de grootte van de brand op het bedrijventerrein was de brandweer met veel materieel uitgerukt.

De brand woedt in een bedrijf dat bedrijfskleding levert en onderhoudt. Bij de brand kwam veel rook vrij die te zien en te ruiken was op de A15. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg op andere bedrijfspanden, maar het bedrijfspand dat in brand stond was niet meer te redden. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brandweer is nog bezig met het verder blussen van de overblijfselen van het pand en het slopen van bepaalde delen om te voorkomen dat de brand weer groter wordt.

Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.