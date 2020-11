Musea zijn blij want zij mogen weer open, maar voor horeca nog altijd geen perspectief

"Vanaf donderdagmorgen zijn we weer open", zegt een blije directeur Madeleine van der Zwaan, van het Amsterdamse Carré. Volgens verwachting vertelden premier Rutte en minister De Jonge in de coronapersconferentie dat onder andere de theaters weer open mogen.

Gisteren werd duidelijk dat de meeste theaters tot het einde van dit jaar dicht zullen blijven. Maar Carré heeft besloten wel open te gaan. "We stonden al in de startblokken." Slechts 30 man publiek mag Carré per voorstelling ontvangen en dat is nog geen twee procent van de capaciteit. "Dus rendabel is het niet", erkent Van der Zwaan, "maar wij hebben een rol te spelen in de stad. Theater doet er toe, nu wellicht meer dan ooit."

Musea liepen zo'n 3,5 miljoen mis

Ook de musea mogen weer open, nadat ze twee weken dicht zijn geweest. "Dat nieuws was niet verrassend, wel verheugend", zegt directeur Mirjam Moll van de Museumvereniging. De afgelopen weken zijn de musea gezamenlijk zo'n 3,5 miljoen euro misgelopen aan inkomsten.

Zwembaden en bibliotheken mogen ook weer open, wat volgens ouderenorganisatie ANBO goed nieuws is voor ouderen die daar veel gebruik van maken. "We moeten blij zijn met de kleine stappen vooruit", zegt Atie Schipaanboord van de vereniging. Voor de ouderen is het wel moeilijk dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de feestdagen.

Schipaanboord: "Het kabinet houdt zoveel slagen om de arm; je weet nu niet waar je aan toe bent. Dit draagt niet bij aan het verheugen op de feestdagen, waarvan heel veel ouderen verwachten dat ze die alleen of hooguit met hun partner zullen doorbrengen."

Geen perspectief voor horeca

Het kabinet had geen goed nieuws voor de cafés en restaurants. Die blijven voorlopig dicht. Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland zag in de persconferentie geen enkel perspectief voor zijn branche.

"Anderhalve week geleden hebben wij een plan naar buiten gebracht waarin staat hoe de horeca wel weer open zou kunnen. Daar wordt met een slakkengang op gereageerd. het kabinet straalt uit dat ze het allemaal niet zo belangrijk vinden", aldus een teleurgestelde Willemsen op Radio 1. Hij merkte ook nog op dat minister De Jonge zijn zaakjes nog steeds niet op orde heeft. "Hij praat nog steeds over meer en sneller testen".