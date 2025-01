Van Gerwen herstelt zich niet van stroeve start in finale tegen Littler: 'Te veel fouten'

Dat Van Gerwen de finale van het WK darts haalde, was bepaald geen vanzelfsprekendheid, nadat hij een moeilijk seizoen had gespeeld. Voor het eerst in jaren ging de man uit Vlijmen niet als favoriet naar 'Ally Pally'. Toch was de 7-3 nederlaag tegen tienersensatie Littler een flinke domper voor de drievoudig wereldkampioen.

Slechte start

Van Gerwen concludeert dat hij het al in de eerste drie sets liet liggen. De 17-jarige Littler gooide redelijk, maar was zeker niet onklopbaar in de openingsfase. Met een gemiddelde van net onder de 100 zou een sterke Van Gerwen zijn tegenstander normaal gesproken stevig onder druk zetten.

Maar die sterke Van Gerwen was er even niet aan het begin van de grote finale. De Nederlander miste veel te veel pijlen op dubbels en liet Littler op een 4-0 voorsprong komen. "In het begin van de wedstrijd heb ik te veel fouten gemaakt."

"Tuurlijk maakt het je moedeloos. In het begin was veel meer mogelijk. Tegen een speler van zijn kaliber mag je niet zulke fouten maken. Deze moet ik op de kin nemen."