FBI: man in ontplofte Tesla bij Trump Hotel had waarschijnlijk PTSS

De man die in de Tesla Cybertruck zat die naast het Trump Hotel in Las Vegas ontplofte had waarschijnlijk een posttraumatische stressstoornis (PTSS), meldt de FBI. Er zijn geen aanwijzingen dat hij wrok koesterde tegen Donald Trump.

Eerder werd al bekend dat de man in de auto de 37-jarige Matthew Livelsberger is, een militair die een einde aan zijn leven maakte met een pistool waarna de auto die met vuurwerk was gevuld ontplofte. "Hoewel het incident meer publiciteit krijgt en sensationeler is dan gebruikelijk, lijkt het er uiteindelijk op dat het om een tragisch geval van zelfdoding gaat van een met vele prijzen onderscheiden legerveteraan die worstelde met PTSS", zegt een woordvoerder van de FBI.

Brief

Onderzoekers van de politie en de FBI hebben ook een deel van de brief vrijgegeven die de man blijkt achtergelaten te hebben. Daarin schrijft hij onder meer dat de explosie aandacht moest vragen voor "de ziektes van het land". Verder zei hij dat hij "zijn geest wil reinigen" vanwege de mensen die hij kende die zijn overleden en vanwege "de last van alle levens die ik heb beëindigd", waarmee hij hoogstwaarschijnlijk verwijst naar zijn tijd als militair.

Hij noemt zijn daad geen terreuraanval, maar een manier om aandacht te trekken. "Amerikanen letten alleen op bij schouwspelen en bij geweld. Wat is dan beter om mijn standpunt duidelijk te maken dan met een stunt met vuurwerk?" schrijft de man. De FBI doet nog meer onderzoek naar zijn motieven.

Door de explosie van de auto raakten zeven mensen lichtgewond. Het hotel raakte nauwelijks beschadigd. Onderzoekers vermoeden dat Livelsberger ervan uitging dat hij meer schade zou aanrichten, maar dat de robuuste Tesla Cybertruck een groot deel van de kracht van de explosie heeft geabsorbeerd.