Bellingham en Modric redden Real in inhaalduel bij Valencia; rood voor Vinícius

De Koninklijke stelde er ondanks meer balbezit in de eerste helft aanvallend weinig tegenover. De beste kansen voor rust waren voor Federico Valverde en Vinícius Júnior. Het afstandsschot van de Uruguayaanse middenvelder vloog rakelings over, de inzet van de Braziliaanse aanvaller eindigde op de voet van Valencia-keeper Stole Dimitrieveski.

Een penalty in de 52ste minuut leek Real in het zadel te helpen. Kylian Mbappé werd onderuit geduwd door César Tárrega. Het buitenkansje was echter niet besteed aan Jude Bellingham die na een frivole aanloop de bal op de paal schoot.

Zeven minuten later leek de 1-1 alsnog te zijn gevallen toen de door Bellingham gelanceerde Mbappé op knappe wijze Dimitrieveski uitkapte en scoorde. Alleen had de Fransman de bal in buitenspelpositie gekregen, zo oordeelde de VAR.

Rood Vinicius

Met man en macht ging de ploeg van trainer Carlo Ancelotti op jacht naar de gelijkmaker. Dat werd er niet makkelijker op, toen een gefrustreerde Vinícius in de 79ste minuut rood ontving, omdat hij geen penalty mee kreeg en daarna Dimitrieveski een harde duw in zijn nek gaf.