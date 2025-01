Trump krijgt tien dagen voor inauguratie straf te horen in zwijggeldzaak

Donald Trump krijgt tien dagen voordat hij als president van de Verenigde Staten wordt geïnaugureerd zijn straf te horen in de zwijggeldzaak waarin hij in mei vorig jaar is veroordeeld. Trump wilde de zaak laten schrappen nadat hij afgelopen november de presidentsverkiezingen had gewonnen, maar de rechter gaat daar niet in mee.

De rechter laat weten dat Trump de zitting op 10 januari ook online mag bijwonen en schrijft dat een "onvoorwaardelijke kwijting" de beste optie is. Dat houdt in dat Trump niet gestraft wordt met een gevangenisstraf of een boete, maar dat de vaststelling dat hij een misdaad heeft gepleegd blijft staan.

In mei dit jaar werd Trump schuldig bevonden in de zaak waarin hij terechtstond voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Hij zou in 2006 seks met haar hebben gehad en in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 betaalde hij de vrouw 130.000 dollar zwijggeld. Het betalen van zwijggeld is in principe niet strafbaar, maar Trump voerde die kosten op als 'juridische kosten' in zijn boekhouding. Dat is in strijd met de wet. Voor het vervalsen van bedrijfsgegevens kan een gevangenisstraf tot vier jaar worden opgelegd. Trump ontkent seks te hebben gehad met Daniels.

Uitstel straf

Trump zou eigenlijk afgelopen zomer al zijn straf te horen krijgen in de zaak, maar de rechter besloot toen het oordeel uit te stellen om de presidentsverkiezingen niet te beïnvloeden.

Kort na de verkiezingen adviseerde de openbaar aanklager in New York om de bekendmaking van de straf nogmaals uit te stellen. Wel zei hij te willen dat Trump na zijn presidentschap alsnog gestraft wordt. Daarna werd de zitting nogmaals uitgesteld.

Trump is de eerste president die in een strafzaak schuldig is bevonden. Na zijn aantreden als president kan hij de zaak aanvechten tot aan de hoogste rechters in het land. Zij kunnen hem alsnog gratie verlenen.

Andere rechtszaken tegen Trump

De zaak rond Daniels is niet de enige rechtszaak die tegen Trump is aangespannen. Vorig jaar werd Trump veroordeeld vanwege seksueel misbruik en smaad in een zaak die schrijfster E. Jean Carrol tegen hem had aangespannen. Tegen die zaak ging Trump in hoger beroep. Dat verloor hij begin deze week. Hij werd niet veroordeeld voor verkrachting, maar kreeg wel een dwangsom opgelegd voor aanranding en laster. In een andere zaak moest hij de schrijver ook al 83 miljoen Amerikaanse dollar betalen.