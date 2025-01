Tiener Littler vermorzelt Van Gerwen in finale WK-darts en pakt eerste wereldtitel

Luke Littler is de nieuwe wereldkampioen darts. De 17-jarige Engelsman vermorzelde in de finale de Nederlandse drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen: 7-3. De genadeklap was al vroeg in de partij gegeven, nadat Van Gerwen razendsnel op een 4-0 achterstand in sets was gekomen. Terugvechten in de finale was hopeloos.

De ervaren Van Gerwen worstelde vooral met het raken van dubbels. Littler gooide alsof hij al jaren op dit podium staat, terwijl hij pas een jaar tussen de profs speelt. Vrijdagavond pakte Littler in het Engelse 'Ally Pally' in Londen zijn eerste wereldtitel.

Geen verrassing meer

De piepjonge kroonprins van het darten verloor vorig jaar de finale van Luke Humphries. Dat hij toen als 16-jarige debutant de eindstrijd haalde, verbaasde de dartskenners en de buitenwereld. Littler werd zelfs genomineerd voor BBC Sportspersonality of the Year - de meest prestigieuze sportprijs in Groot-Brittannië.

Dat Littler nu weer in de finale stond, had iedereen je wel durven voorspellen. De tiener uit Runcorn won in 2024 de Premier League, de World Series Finals in Amsterdam en de Grand Slam of Darts, en was een van de grote favorieten voor de titel. Of de gevallen koning Van Gerwen moest in de weg gaan liggen.

Afgelopen jaar won de man uit Boxtel geen grote toernooien, maar op het WK stond hij er afgelopen weken gewoon weer, jagend op zijn vierde wereldtitel.