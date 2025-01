Tiener Littler overklast Van Gerwen in finale WK-darts en pakt eerste wereldtitel

Van Gerwen kwam nog terug, door de zevende set te winnen, maar toen Littler even later ogenschijnlijk achteloos 6-2 op het bord zette, was de wedstrijd wel gespeeld.

Een beetje troost haalde Van Gerwen uit een uitstekende negende set, waarna Littler in set tien geen zenuwen toonde en de partij besliste. Even leek de tiener het in grootse stijl te doen, door 132 uit te gooien via twee keer bullseye en dubbel 16. Maar dat lukte net niet. Een pijl later viel de dubbel 16, waarna Littler in tranen uitbarstte.

'Ster geboren'

"Ik kan het niet geloven. Echt waar, ik kan het niet geloven", sprak de jongste wereldkampioen in de dartsgeschiedenis na afloop. "Ik moest goed starten en dat heb ik gedaan. Maar Van Gerwen zat de hele tijd achter me aan. Bij een 2-0 voorsprong begon ik nerveus te worden."

Van Gerwen kon niet profiteren van die zenuwen, al speelde hij na de 4-0 achterstand niet verkeerd. "Ik kwam 4-0 achter en daarna moet je proberen te vechten. Na de 4-0 was ik zeker niet de mindere speler. Maar hij pakte ieder moment dat hij had om mij pijn te doen", analyseerde de Nederlander. Over Littler concludeerde Van Gerwen: "Iedere 17 jaar wordt een ster geboren. En hij is er een van."