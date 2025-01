Britse minister kritisch op uitspraken Musk: 'Hij is niet op de hoogte'

De Britse minister van Volksgezondheid Streeting reageert kritisch op recente uitspraken van techmiljardair Elon Musk op X. Musk, eigenaar van het sociale mediaplatform en een vertrouweling van de komende Amerikaanse president Trump, stelt dat premier Starmer bendes die jonge kinderen verkrachten, niet heeft vervolgd.

Musk refereert aan de tijd dat Starmer tussen 2008 en 2013 hoofd was van het Britse Openbaar Ministerie. Hij spreekt op X van een enorme misdaad tegen de menselijkheid.

Hij vindt verder dat de Britse minister van Veiligheid Phillips gevangenisstraf moet krijgen. De minister houdt volgens Musk een openbaar onderzoek naar seksuele uitbuiting van kinderen in Oldham tegen.

Streeting zegt in een reactie onder meer dat Musk niet goed op de hoogte is. Hij zegt dat de regering seksuele uitbuiting van kinderen heel serieus neemt. De minister nodigde Musk uit om samen op te trekken in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.

Steun voor Reform Party en AfD

Musk (ook eigenaar van Tesla en SpaceX) heeft zich de afgelopen weken vaker gemengd in de binnenlandse politiek in Europese landen.

In een ingezonden stuk in de Duitse krant Welt nam Musk het op voor de Alternative für Deutschland (AfD). Delen van die partij zijn door Duitse inlichtingendiensten als rechtsextreem gekwalificeerd.

Musk schreef onder meer dat "alleen de AfD Duitsland kan redden". Ook noemde hij bondskanselier Scholz een mislukkeling die onmiddellijk moet aftreden.

Vorige maand maakte Musk bekend in het Verenigd Koninkrijk de radicaal-rechtse partij Reform Party van Nigel Farage financieel te ondersteunen. In december ontmoetten Musk en Farage elkaar in Mar-a-Lago, het landgoed van Donald Trump in Florida.

Musk heeft 250 miljoen dollar gestoken in de verkiezingskas van Trump. Die wil hem onder meer belasten met het 'efficiënter' maken van de Amerikaanse overheid.