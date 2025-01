Milan met mazzel langs Juventus in Super Cup, geen vader-zoon-confrontatie in Riyad

Sergio Conceiçao heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van AC Milan op fortuinlijke wijze gewonnen. In een fris Riyad - het was slechts zeven graden in de hoofdstad van Saudi-Arabië - was AC Milan in een teleurstellende halve finale van de Supercoppa Italiana met 2-1 te sterk voor Juventus.

Zowel Teun Koopmeiners (Juventus) als Tijjani Reijnders (AC Milan) konden hun stempel niet drukken op de wedstrijd. Maandag treft Milan voor de 241ste keer stadgenoot Inter, maar wel op ruim 4.000 kilometer van San Siro.