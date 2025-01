Schaatsster Kok krijgt startplek op EK sprint in Thialf en komende WB-weekenden

Op de NK sprint reed ze alleen de eerste dag, maar schaatsster Femke Kok heeft wel een startplek gekregen op de EK sprint in Heerenveen (10-11 januari). Dat heeft de KNSB bekendgemaakt.

Kok reed de NK nadat zij wekenlang rustig aan had moeten doen toen bij haar het CMV-virus werd ontdekt. Ze kon geen zware inspanningen leveren en wanneer zij terug zou keren, was onbekend.

Op het nationaal kampioenschap afgelopen weekend maakte ze haar rentree en daar bleek dat haar vorm goed is. De sprintster reed de beste seizoentijd op de 500 meter en stond na de eerste dag op de tweede plaats in het klassement, maar daarna trok ze zich uit voorzorg terug. "We moeten haar ook een beetje beschermen", zei coach Gerard van Velde.

Nu heeft de selectiecommissie van de schaatsbond Kok aangewezen om te starten op de EK sprint volgend weekend in Thialf. Ook krijgt Kok startplekken op de 500 meter tijdens de wereldbekerweekenden in Calgary en Milwaukee.

