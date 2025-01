Republikein Johnson herkozen als voorzitter Huis van Afgevaardigden

De Republikein Mike Johnson is herkozen als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij kreeg 218 stemmen, de Democraat Hakeem Jeffries 215 stemmen. Johnson is daarmee verkozen met de krapste meerderheid in bijna honderd jaar.

In de eerste stemronde onthield een groepje Republikeinen zich in eerste instantie van stemming. Drie anderen stemden op andere Republikeinen. Daardoor kwam Johnson stemmen te kort voor de benodigde meerderheid.

Thomas Massie was de eerste Republikein die openlijk tegen Johnson stemde, zoals hij had aangekondigd. Tijdens de stemming noemde hij de naam van Republikein Tom Emmer. Daarna volgde er nog twee andere Republikeinen die op andere kandidaten stemden. Degenen die zich in eerste instantie onthielden van stemming, stemden uiteindelijk alsnog voor Johnson.

Als zij dit niet hadden gedaan, was dit in het voordeel van Jeffries geweest. Vervolgens duurde het nog bijna drie kwartier, voordat twee Republikeinen die op een andere kandidaat hadden gestemd hun stem wijzigden. Pas toen werd de stemming officieel afgesloten en werd Johnson uitgeroepen tot nieuwe voorzitter.

Deal met Democraten

Dat een groepje Republikeinen niet direct op Johnson stemde had te maken met een deal die hij vorige maand sloot met de Democraten om een 'shutdown' te voorkomen. Dat houdt in dat dat delen van de overheid stilgelegd worden, omdat er geen overeenkomst is over de nieuwe begroting voor de federale overheid.

Door de deal ging een van de eisen van Trump, het verhogen van de Amerikaanse schuldenlimiet, van tafel. De aanstaande president Trump sprak daarna alsnog zijn steun uit voor Johnson, die had aangekondigd op te willen gaan voor een nieuwe termijn. Ondanks Trumps steun, werd het een spannende stemming voor Johnson.

Sinds de verkiezingen in november is de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden krapper dan voorheen. De Republikeinen hebben 220 afgevaardigden en de Democraten 215. De afgevaardigden worden ook vandaag geïnstalleerd.

In het najaar van 2023 werd de toenmalige Republikeinse voorzitter Kevin McCarthy weggestemd nadat acht leden van zijn partij in verzet kwamen tegen hem. Alle democraten steunden de motie van Republikein Gaetz. Het was de eerste keer in de Amerikaanse politiek dat de voorzitter werd weggestemd.