Rotterdamse wijk treurt om doodgeschoten buurtbewoners

Göran woont boven de woning waar de verdachte is gearresteerd. Toen hij ´s avonds laat thuiskwam, werd hij staande gehouden en gefouilleerd door de politie, vertelt hij. "Ik mocht doorlopen, en zag dat de voordeur van de buurman was ingetrapt", zegt hij. De bewoner, bij wie de verdachte donderdagavond was, kent Göran niet goed. "We groeten elkaar als buurman."

'Hij viel niemand lastig'

Om de hoek woonde Naim, zeggen buurtbewoners. Deze 63-jarige man werd als eerste gedood, op 21 december. Buurtbewoner Iso kende Naim van de sportschool. Ze deden samen kracht- en conditietraining. "Ik was helemaal verbaasd en iedereen op de sportschool is geschrokken", zegt hij. "Het was een heel rustige, aardige vent."

Naim kwam regelmatig in het buurthuis, zeggen medewerkers. De afgelopen dagen kwamen hier veel, vooral oudere, bewoners praten over wat er is gebeurd. "Het is heel onrustig geweest, mensen waren bang", zegt ouderenwerker Hyllinette Mercelina. "Nu de dader is opgepakt, merk je dat mensen het er even over willen hebben. Mensen kennen elkaar hier heel goed."

Buurtbewoners zijn opgelucht dat de vermoedelijke dader is opgepakt. En dat ze niet meer over hun schouder hoeven te kijken of binnenblijven, zoals de politie waarschuwde.