Moederorka die in 2018 doodgeboren kalf niet losliet is weer in rouw

Een orka die in 2018 bekend werd omdat ze haar overleden kalf voortduwde, lijkt nu weer op dezelfde manier te rouwen. Voor de kust van de staat Washington in de Verenigde Staten is de orka genaamd Tahlequah weer gezien terwijl ze het karkas van een dood kalf voortduwde, meldt het Amerikaanse centrum voor walvisonderzoek.

Het is niet ongebruikelijk voor orka's om hun dode kalveren tijdelijk mee te nemen, maar dat deze orka dit in 2018 2,5 week lang deed was uitzonderlijk. Normaal gesproken nemen de zoogdieren karkassen ongeveer een week met zich mee.

Diepbedroefd

He centrum voor walvisonderzoek zegt "diepbedroefd" te zijn over het doodgeboren kalf, met name omdat van de vier kalveren die Tahlequah kreeg, er twee vroeg doodgingen. Beide kalveren waren vrouwelijk.

In Canada en de Verenigde Staten gelden orka's als bedreigde diersoort. Door overbevissing is er te weinig zalm voor de orka's, waardoor ze moeite hebben met het produceren van nageslacht.