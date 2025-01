Belangstelling in Israël voor Nederlands WO II-archief, maar ook frustratie

Het loopt storm op de website van het grootste oorlogsarchief in Nederland. De site Oorlog voor de Rechter telde vanochtend, een dag na de opening, al 389.000 bezoekers.

Ook in het buitenland wordt de site geraadpleegd, met name door Joodse nabestaanden van Holocaustslachtoffers en -overlevenden. Maar nu de lang aangekondigde openheid van het archief in de praktijk tegenvalt, leidt dat tot frustratie.

"Ik heb gisteren de site bezocht, maar kreeg de melding 'er zijn nog 5500 wachtenden voor u'", zegt de van oorsprong Nederlandse Gideon van der Sluis (48), die in 2006 naar Israël emigreerde. Een groot deel van zijn Joodse familie, aan zowel vaders- als moederskant, is in de Tweede Wereldoorlog in de concentratie- en vernietigingskampen van nazi-Duitsland vermoord.

Van der Sluis weet aardig veel over het lot van zijn familieleden, maar er blijven onbeantwoorde vragen. Met name over twee broers van zijn opa. "De ene broer zou onderduiken in Limburg, maar is verklikt. De avond voordat hij met zijn gezin zou vertrekken, zijn ze allemaal opgepakt. De andere zat al ondergedoken in Den Haag, maar is met zijn vrouw opgepakt. Ook hij is verraden. Ik wil weten door wie."

Zo zijn er waarschijnlijk veel meer naar het buitenland geëmigreerde Joden die in het archief willen zoeken, denkt Van der Sluis. "Er zijn nabestaanden in Canada, de VS en Australië die net als ik het hele verhaal willen weten van hun familie. Ook omdat we dat willen doorvertellen aan onze kinderen."

Beperkte toegang

De zoekmogelijkheden in het archief zijn voor Van der Sluis nog beperkt. Nadat de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar had gewaarschuwd voor mogelijke privacyschending van mensen die nog in leven zijn, is het oorspronkelijke plan om de dossiers van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging online te zetten aangepast.

Voorlopig kunnen bezoekers online alleen op naam van mogelijke collaborateurs zoeken. Na het vinden van een dossier kunnen ze dan een afspraak maken om persoonlijk in het Nationaal Archief de dossierinhoud te bestuderen. Kopieën maken van documenten mag niet.