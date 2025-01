Half jaar cel voor Hagenaar die vuurwerk naar agenten gooide

De politierechter in Den Haag heeft de 19-jarige Bourak M. veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De Hagenaar gooide op oudjaarsavond vuurwerk naar twee voorbijfietsende politieagenten.

Het vuurwerk, een nitraat, ontplofte op een paar meter afstand van de agenten. Ze raakten niet gewond, maar waren wel geschrokken van het incident. "'Het is weer een kras op je ziel", citeert Omroep West een van hen.

"Geweld tegen hulpverleners en dit soort incidenten zorgen voor veel stress, ook bij het thuisfront. Ik blijf me vol inzetten, maar door dit soort gebeurtenissen wordt het steeds moeilijker. Je leven kan in een paar seconden verwoest zijn", aldus de agent.

Onder invloed

Na het incident rende M., die een blanco strafblad had, weg. Hij werd niet veel later aangehouden. M. verklaarde die avond onder invloed van alcohol te zijn geweest en gaf toe het vuurwerk te hebben gegooid. Hij ontkent echter dat hij dit in de richting van de agenten deed.

Ook zei hij niet te weten dat het om illegaal vuurwerk ging, maar de rechter ging daar niet in mee. "U had er al mee op straat gegooid, dus u wist wat het kon aanrichten", stelde de rechter tijdens de supersnelrechtzitting. "Het had ook de dood kunnen zijn als u goed gemikt had. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Ik reken u dat zwaar aan."

De celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.