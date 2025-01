EU-ministers na gesprek HTS-leider: 'Proces Syrië afwachten voor opheffen sancties'

Of de Europese Unie de sancties tegen Syrië gaat opheffen, zal afhangen van het politieke proces in het land. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd na een ontmoeting met de leider van de Syrische rebellengroep HTS.

Het bezoek van Baerbock en haar Franse ambtgenoot Barrot is het eerste Europese bezoek sinds de val van het Assad-regime. "Het is een sterk signaal dat een nieuw politiek begin nu mogelijk is", zei Baerbock. Toch is het opheffen van sancties niet direct aan de orde, liet de minister doorschemeren.

De EU heeft benadrukt dat iedereen betrokken moet worden bij het constitutionele proces en het vormen van een nieuwe regering, ongeacht geslacht of etnische of religieuze groep, zei Baerbock. Ze legde de nadruk hierbij op het vrouwelijke deel van de bevolking. "We weten dat vrouwenrechten de maatstaf zijn van een samenleving. Ze geven aan hoe vrij het leven is voor iedereen."

Het was belangrijk om te horen dat de huidige machtshebbers dit begrijpen, zei Baerbock hierover. "Europa zal ondersteuning bieden, maar Europa zal geen nieuwe islamitische structuren sponsoren."

De afgelopen week zijn er veel positieve signalen geweest, zei Baerbock. Ook is er veel hoop dat de toekomst van Syrië vrij zal zijn voor iedereen. "Maar het is allerminst zeker dat dit zal gebeuren." Daarom wil de EU benadrukken dat het opheffen van de sancties afhangt van het politieke proces in Syrië, "want sancties hebben een doel".

In de video hieronder deelt de Syrische kunstenaar Nathalie Bahade haar hoop en zorgen over de toekomst voor Syrische vrouwen in het land: