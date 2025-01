Almeerder (33) zit meer dan een jaar vast in Gaza: 'Ik ben aan het overleven'

De 33-jarige Abed Al-Attar uit Almere zit al 455 dagen vast in Gaza. "Of waren het er 454? Ik weet het niet meer", zegt hij aan de telefoon. Elke dag is onzeker voor hem en zijn ouders, voor wie hij zorgt. Het enige wat hem het afgelopen jaar op de been heeft gehouden, is zijn gezin in Nederland.

Attar reisde vorig jaar met zijn familie naar Gaza voor de bruiloft van zijn neef, die op 7 oktober 2023 zou plaatsvinden. Die dag was ook de terreuraanval van Hamas in Israël. "De ergste dag van ons leven", zegt Attar, die zonnepaneellegger is van beroep. De grenzen gingen dicht en Attar zat vast. Inmiddels is vrijwel zijn hele familie weer thuis in Nederland, behalve hij.

'Elke dag is onzeker'

"Ik ben aan het overleven", zegt hij. Het was moeilijk om hem aan de telefoon te krijgen, de verbinding is slecht. "Het leven hier is moeilijk, elke dag is onzeker." Er worden weinig producten geleverd op de lokale markt. Wat er is, is duur. "We hebben honger. Ik ben heel veel afgevallen in het afgelopen jaar."

Attar woont bij zijn ouders. Hun huis staat nog overeind, maar heeft veel schade door de vele bombardementen. Zo is ook het dak beschadigd in de kamer waar hij slaapt. "Als het regent, word ik helemaal nat en het is erg koud." Veel huizen in de straat waar hij verblijft, zijn volgens hem verwoest.

Tweede jaarwisseling zonder gezin

De Almeerder denkt elke dag aan zijn vrouw en twee jonge dochters (4 en 7) in Nederland. Dat houdt hem sterk. "Ik heb ze al meer dan een jaar niet gezien. Mijn dochters worden alleen maar groter en ik mis alles", zegt hij. Hij kijkt terug op een bijzonder moeilijke jaarwisseling, de tweede zonder zijn gezin. "Iedereen viert het nieuwe jaar, maar mijn vrouw en dochters zijn verdrietig."

In de eerste maanden dat Attar vastzat, vertelden hij en zijn vrouw hun dochters dat papa moest werken in het buitenland. De laatste maanden stelt zijn oudste dochter steeds meer vragen. "Ze vroeg aan mijn vrouw: 'Waar is papa? Papa komt niet meer terug!'" Zijn vrouw wist niet wat ze moest antwoorden. Attar merkt dat zijn oudste dochter zich veel zorgen maakt om hem. "Ze denkt elke dag aan mij."