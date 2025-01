Gezondheidsautoriteit VS wil waarschuwingslabel voor kanker op alcoholische dranken

Bier, wijn en sterke drank zouden net als sigaretten een waarschuwingslabel moeten krijgen waarop staat dat ze kankerverwekkend zijn. Dat zegt Vivek Murthy, de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse federale overheid op het gebied van volksgezondheid.

Volgens Murthy zijn veel Amerikanen zich er niet bewust van dat alcoholische dranken het risico op allerlei soorten kanker verhogen, zoals borst-, darm- en leverkanker.

"Het directe verband tussen alcoholconsumptie en het risico op kanker is voor ten minste zeven soorten kanker bewezen. Ongeacht het type alcohol dat wordt geconsumeerd", staat in de verklaring van Murthy.

Richtlijnen herzien

Behalve een waarschuwingslabel adviseert Murthy ook dat de richtlijnen voor het drinken van alcohol moeten worden herzien, om voor de risico's te waarschuwen.

De consumptie van alcohol is in de Verenigde Staten na tabak en obesitas de belangrijkste oorzaak van kanker. Jaarlijks krijgen 100.000 mensen kanker door het drinken van alcoholische dranken. 20.000 mensen sterven jaarlijks aan kanker die is veroorzaakt door alcoholconsumptie, zegt Murthy.

Alcoholische dranken zijn in de VS wel al voorzien van een waarschuwingslabel waarop de consumptie van alcohol sterk wordt afgeraden aan zwangere vrouwen, automobilisten en mensen die een machine besturen.