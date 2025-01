Half jaar na faillissement Co-Med hebben meeste gedupeerden weer een huisarts

Co-Med: een overzicht

In 2020 start Co-Med met het opkopen van huisartsenpraktijken. Ruim een jaar erna ontvangt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) klachten over de bereikbaarheid en veiligheid van patiënten. Zo draaien de praktijken op waarnemend huisartsen, waardoor patiënten steeds een andere huisarts zien. Ook zijn er overdag geen of weinig huisartsen beschikbaar of wordt de spoedlijn niet opgenomen. De IGJ eist daarop maandelijkse inzage in de bezetting in Co-Med-praktijken.

Co-Med spant tegen de eis van de IGJ een kortgeding aan en wint. Daarna wordt het voor Co-Med moeilijker om nieuwe artsen aan te trekken en neemt het personeelstekort verder toe. In het voorjaar van 2024 is er geen duidelijke informatievoorziening meer vanuit Co-Med. Zorg is niet of nauwelijks beschikbaar. In juni 2024 zeggen de zorgverzekeraars de overeenkomst met Co-Med op en in juli 2024 wordt Co-Med failliet verklaard.