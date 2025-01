Recordaantal explosies bij woningen, slachtoffers belanden vaak op straat

Mensen schakelen Bhagwandin in om de sluiting van hun woning terug te draaien. "Als de woning eenmaal gesloten is, volgt een lang juridisch traject dat bijna niet te winnen is," zegt de advocaat. "Ik probeer in contact te komen met de gemeente, woningcorporatie en de politie. Dan benadruk ik dat het hier gaat om slachtoffers en niet om criminelen." Het doel hiervan is de woning te behouden voordat de huurovereenkomst wordt ontbonden.

Ze benadrukt dat het voorkomen van contractontbinding lastig is. "Een tijdelijke sluiting door de burgemeester wordt uiteindelijk een permanente sluiting door de woningcorporatie."

De advocaat pleit er daarom voor om bewoners na een aanslag met een explosief te vragen vrijwillig hun huis te verlaten. "Dan kan een woningcorporatie niet meer buitengerechtelijk het contract ontbinden."

Het contact tussen de gemeente, woningcorporatie en de politie loopt stroef, zegt Bhagwandin. "Mijn cliënten hebben behoefte aan één persoon die in contact staat met deze drie partijen."

Bescherming

"Het sluiten van een woning is zeker niet bedoeld als strafmaatregel", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. "Het doel is om herhaling te voorkomen en de bewoners en buren te beschermen. En wanneer iemand door een woningcorporatie uit huis is gezet, is het verder aan de betreffende woningcorporatie."

Verschillende woningcorporaties hebben veel schade opgelopen door de aanslagen. De schade voor de grootste woningcorporatie in Rotterdam, Woonstad, bedraagt over het afgelopen jaar het recordbedrag van bijna drie miljoen euro. Deze corporatie heeft een explosieteam om na aanslagen met explosieven slachtoffers op te vangen.

De naam van Rose is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.