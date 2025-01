Zondagochtend code geel voor gladheid door sneeuw in heel Nederland

De hinder duurt niet lang. In de loop van de ochtend gaat de sneeuw over in regen: eerst in het zuidwesten en aan het begin van de middag ook in het noordoosten.

Code geel geldt vanavond vanaf 21.00 uur al het midden, noorden en oosten van het land. Dat is omdat er winterse buien vallen en natte weggedeelten kunnen bevriezen. Dat geldt ook voor morgenochtend.