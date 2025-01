Barcelona gaat asociale e-stepbestuurders beboeten

De Spaanse stad Barcelona gaat bestuurders van elektrische stepjes die zich misdragen in het verkeer beboeten. Vanaf 1 februari riskeren bestuurders een prent van maximaal 500 euro als ze geen helm dragen of over de stoep rijden.

Het gebruik van deelstepjes is volgens de gemeenteraad van de Catalaanse stad sterk gestegen sinds de coronapandemie. De raad schat in dat er meer dan 40.000 ritten per dag mee gemaakt worden. De stepjes zijn populair onder toeristen, maar ook door telefoondieven en zakkenrollers worden ze veel gebruikt als vluchtvoertuig na een diefstal.

In de nieuwe regels staat dat de e-stepjes een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur mogen hebben. Als ze harder kunnen rijden is een rijbewijs verplicht. "Deze maatregelen moeten de veiligheid verbeteren en leiden tot een gedragsverandering bij bestuurders", stelt Adrìa Gomila, die zich voor de gemeenteraad bezighoudt met mobiliteit.

Verbod in Parijs

In Parijs stemden inwoners in 2023 in een bindend referendum in met het verbieden van elektrische deelstepjes. In de Franse hoofdstad was de elektrische step populair, maar er gebeurden veel ongelukken. In 2022 raakten 500 mensen gewond bij ongelukken met de e-stepjes.

90 procent van de mensen die stemden was voor een verbod. De opkomst was niet hoog: minder dan 8 procent van de 1,4 miljoen stemgerechtigden kwam naar de stembus.