Computerstoring treft luchthavens in Duitsland

Op luchthavens door heel Duitsland leidt een computerstoring tot problemen. De storing treft de systemen die het douanepersoneel gebruikt om passagiers te controleren die in Duitsland arriveren, meldt de Duitse politie.

Op de luchthaven in Düsseldorf staan lange rijen vanwege de storing, meldt een woordvoerder. Düsseldorf Airport laat aan de omroep WDR weten dat het gaat om vluchten die van buiten het Schengengebied komen.

Reizigers in Düsseldorf zouden al twee uur wachten voor de controlepoortjes. Het is nog onduidelijk hoelang het gaat duren om het probleem op te lossen. Luchthavenpersoneel deelt flesjes water uit aan wachtende reizigers.

Geen geannuleerde vluchten

De luchthaven Berlijn Brandenburg zegt dat de storing langere rijen veroorzaakt, maar niet tot geannuleerde vluchten leidt.

Een politiewoordvoerder van de luchthaven in Frankfurt zegt tegen de Duitse krant Bild dat veel handelingen daar nu handmatig worden uitgevoerd. De luchthaven in Frankfurt is de grootste van het land.