Computerstoring op Duitse luchthavens voorbij, oorzaak nog niet bekend

De computerstoring die vanmiddag op luchthavens door heel Duitsland problemen veroorzaakte, is verholpen, meldt de Duitse politie.

De landelijke storing trof de systemen die de federale politie gebruikt om passagiers te controleren die in Duitsland arriveren.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was er sprake van een technische storing in het informatiesysteem van de federale politie. De oorzaak is nog niet vastgesteld.

De luchthavens Berlijn Branderburg en Dusseldörf bevestigen dat de systemen weer werken. De vier uur durende storing leidde niet tot het annuleren van vluchten.

Lange rijen

Op de luchthaven in Düsseldorf stonden vanmiddag lange rijen. Düsseldorf Airport zei tegen de omroep WDR dat de storing reizigers trof van buiten het Schengengebied en de EU. Luchthavenpersoneel deelde flesjes water uit.