Patiënt psychiatrische kliniek Den Dolder aangehouden voor doden 76-jarige vrouw

De politie heeft een 27-jarige verdachte aangehouden voor het neersteken van een 76-jarige vrouw uit Den Dolder. De vrouw overleed ter plaatse. De verdachte is een patiënt van Fivoor, een psychiatrische kliniek in hetzelfde dorp.

Omstanders waarschuwden gistermiddag de hulpdiensten toen ze het slachtoffer op straat zagen liggen. Aanvankelijk werd gedacht dat de vrouw onwel was geworden, maar ze bleek te zijn neergestoken. Het incident gebeurde op de Duivenhorst, niet ver van het terrein van de kliniek.

De politie startte een onderzoek en gaf een signalement van de mogelijke dader vrij. Medewerkers van de kliniek herkenden hierin een van de patiënten en waarschuwden de politie. De verdachte werd vanochtend aangehouden en wordt verhoord.

Niet ontsnapt

De aangehouden patiënt is niet uit de instelling ontsnapt, benadrukt een woordvoerder van de instelling bij RTV Utrecht. Patiënten op de afdeling van de verdachte hebben verschillende vrijheden, zoals begeleid verlof of de mogelijkheid om zelfstandig naar buiten te gaan. De kliniek geeft geen informatie over de omstandigheden waaronder het steekincident heeft plaatsgevonden.

Medewerkers van de instelling zijn geschrokken van de mogelijke betrokkenheid van een van de patiënten bij de steekpartij: "Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer, aan wie wij alle sterkte toewensen. Ook denken wij aan al onze buren, voor wie het gebeurde een grote schok moet zijn."

Michael P.

Michael P., die in 2017 Anne Faber doodde tijdens een verlof, werd eveneens behandeld bij Fivoor. P. zat op een andere afdeling dan de man die vanochtend werd aangehouden, zegt een woordvoerder van de kliniek tegen de regionale omroep.