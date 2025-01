Neil Young krabbelt terug en speelt toch op Glastonbury

Neil Young gaat toch optreden op het Britse festival Glastonbury. De zanger zei eerder dat hij een optreden als headliner had geweigerd, maar krabbelt nu terug.

De 79-jarige zanger zei eerder dat hij en zijn band niet wilden optreden omdat de BBC "wilde dat wij dingen op een manier zouden doen die wij niet zagen zitten". Waar hij precies op doelde, is niet bekend. De BBC is al sinds 1997 partner van Glastonbury, een van de grootste openluchtfestivals van Europa.

Op zijn website schrijft Young vandaag: "Door verkeerde informatie die ik heb ontvangen besloot ik om niet te spelen op Glastonbury, het festival waar ik altijd van gehouden heb. Gelukkig staat het weer op ons programma en ik kijk ernaar uit om er te spelen."

'Houden van hem'

De organisatie van Glastonbury laat op Instagram weten dat ze blij zijn met het nieuws. "Neil Young ligt ons nauw aan het hart. Hij doet dingen op zijn eigen manier en daarom houden we van hem. We kunnen niet wachten om hem hier weer te verwelkomen."

Normaal gesproken zendt de BBC het festival bijna integraal uit, maar de laatste keer dat Young op het festival stond, in 2009, mocht de zender van hem slechts vijf nummers van zijn set uitzenden. De BBC zei toentertijd dat Young dat niet wilde om "het mysterie van een liveconcert te behouden". Het is niet bekend of het optreden van de band dit jaar wel op tv te zien zal zijn.

Glastonbury is dit jaar van 25 tot en met 29 juni. Andere namen van artiesten zijn nog niet bekendgemaakt.