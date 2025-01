Biden blokkeert overname Amerikaans staalbedrijf door Japanse concurrent

De Amerikaanse president Biden heeft een bod van Nippon Steel om een Amerikaans staalbedrijf over te nemen geblokkeerd. Het Japanse staalbedrijf wilde US Steel voor bijna 15 miljard (zo'n 14,5 miljard euro) dollar kopen. De Amerikaanse president liet eerder al weten de overname te zullen tegenhouden.

Biden vindt dat het bedrijf in Amerikaanse handen moet blijven. Volgens hem zou de overname "een van Amerika's grootste staalproducenten onder buitenlandse controle plaatsen en risico's creëren voor onze nationale veiligheid en onze cruciale toeleveringsketens".

US Steel is de op één na grootste Amerikaanse staalproducent. Biden sprak zich vorig jaar maart al uit tegen de overname. De Amerikaanse vakbond United Steelworkers was ook tegen de deal. De vakbond was bang dat door de overname veel banen zouden worden geschrapt.

Juridische stappen

US Steel zei eerder dat juist het tegenhouden van de overname duizenden banen op het spel zou zetten. Het bedrijf wordt dan gedwongen om fabrieken in het land te sluiten, zei US Steel eerder.

Nippon Steel heeft juridische stappen aangekondigd tegen het besluit van Biden.