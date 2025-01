'Zuid-Korea is ondanks onrust een krachtige democratie'

Precies een maand na de mislukte machtsgreep van president Yoon is de rust in Zuid-Korea nog niet teruggekeerd. De inmiddels op non-actief gezette president verschanst zich in de presidentiële ambtswoning. De poging van vannacht om hem te arresteren mislukte. Het arrestatieteam werd tegengehouden door de presidentiële garde, wat loyale militairen en duizenden van zijn aanhangers.

Toch laten de gebeurtenissen van vannacht en de afgelopen weken zien dat de democratie in Zuid Korea diepgeworteld is, meent journalist en Korea-deskundige Casper van der Veen. "Het is nu precies een maand geleden dat Yoon de militaire noodtoestand afkondigde die door het parlement bijna direct werd weggestemd. Veel mensen zeiden toen tegen mij: 'Ik dacht dat Zuid-Korea een stabiele democratie was, maar ik had het blijkbaar verkeerd'. Waarop ik dacht: iemand probeert iets autocratisch en het mislukt eigenlijk meteen. Dat geeft me juist vertrouwen in die democratie."

De gebeurtenissen daarna versterkten dat vertrouwen. Yoon werd geschorst en wordt nu vervolgd. Hij verzet zich hardnekkig, maar er is nog geen schot gelost en geen slachtoffer gevallen. "Ik zie een krachtige democratie die een poging tot een machtsgreep heel snel de kop indrukt", zegt Van der Veen.