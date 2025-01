Zo verliepen de afgelopen weken in Rotterdam-IJsselmonde: 'Een nachtmerrie'

Zo'n twee weken lang leefden de inwoners van het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde in onzekerheid en angst. In korte tijd werden daar drie mannen neergeschoten. Alle drie bezweken ze aan hun verwondingen.

Gisteravond laat hield de politie een verdachte aan in de zaak, tot grote opluchting van de omwonenden. Wat heeft zich in de voorbije weken afgespeeld en hoe kwam de politie de man op het spoor? Een tijdlijn van de gebeurtenissen in het Rotterdamse stadsdeel van de afgelopen twee weken.

21 december 2024 - Eerste slachtoffer

Op zaterdagavond wordt rond 21.30 uur op de Reyerdijk een 63-jarige man zwaargewond aangetroffen. Hij blijkt in zijn hoofd te zijn geschoten en wordt door de hulpdiensten gereanimeerd. Twee dagen na het incident overlijdt de man.

De politie tast volledig in het duister en brengt een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de been. Minimaal twintig rechercheurs en specialisten doen onderzoek naar het incident.

"Digitaal onderzoek, tips uitzoeken, getuigen spreken, camerabeelden bekijken en buurtonderzoek. We zetten man en macht in om de verdachte op te sporen", vertelt hoofdcommissaris van de politie-eenheid Rotterdam Fred Westerbeke later over die periode.

28 december 2024 - Tweede slachtoffer

Een week later wordt weer een man zwaargewond gevonden in IJsselmonde. Om 22.00 uur vinden voorbijgangers een 58-jarige man op het Roelantpad. Hij overlijdt dezelfde avond nog in het ziekenhuis.

Agenten ter plaatse vinden een kogelhuls op de plaats delict. Een tweede TGO wordt opgezet. De politie vermoedt een verband tussen de twee schietpartijen. "Al snel wordt duidelijk dat het om dezelfde schutter ging", aldus Westerbeke.

30 december 2024 - Aanhouding

Het onderzoek is in volle gang, maar tot een duidelijk signalement van de vermoedelijke dader komt het nog niet. Wel wordt een 20-jarige Amsterdammer aangehouden. De politie zegt "nadrukkelijk de optie open te houden dat de man niet de feitelijke schutter is". De man zit nog altijd vast.

31 december 2024 - Beelden van schutter

Een dag later deelt de politie beelden waarop de vermoedelijke schutter van beide incidenten te zien is. Op de beelden is te zien dat een man achter het tweede slachtoffer loopt en steeds dichterbij komt. Het vermoeden rijst dat dat de man is die betrokken is bij het schietincident.