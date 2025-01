3/1 in Nieuwsuur: Schietpartijen in Rotterdam-IJsselmonde • Zorgen bij waterschappen

Drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam-IJsselmonde

Het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde is in de ban van drie ogenschijnlijk willekeurige schietincidenten, allen met dodelijke afloop. Inmiddels is een verdachte aangehouden: een man van 24 zonder vaste woon- of verblijfplaats, die is geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland.

Er zijn veel vragen over de zaak. Die stellen we aan Fred Westerbeke, hoofdcommissaris van de politie-eenheid Rotterdam.