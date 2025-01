Pieterse boekt eerste veldritzege van het seizoen: 'Even op moeten wachten'

Puck Pieterse heeft in Koksijde haar eerste veldritzege van het seizoen geboekt. De Nederlandse van Fenix-Deceuninck was de beste in de cross om de X2O Trofee van Koksijde.

Het was voor Pieterse haar zesde cross van dit seizoen. Vijf keer was ze als derde geëindigd, één keer als vijfde. Op het strand aan de Vlaamse kust troefde Pieterse landgenoten Lucinda Brand (tweede) en Fem van Empel (derde) af.

"Ik heb er even op moeten wachten en daar kan ik eigenlijk slecht tegen", vertelde de Amersfoortse in een interview na afloop. "Ik heb het vertrouwen proberen te houden, zoals ook de ploeg mij steunde."

Twee maanden pauze

De 22-jarige Pieterse, die op de mountainbike regerend wereld- en Europees kampioen is en in 2023 zilver pakte bij de WK veldrijden, begon pas laat aan het veldritseizoen. Halverwege december stond ze voor het eerst weer aan de start.

Ze had bewust een langere periode, ongeveer twee maanden, geen wedstrijden gepland. "Ik ben gewend om veel te koersen, het hele jaar door. Maar het is ook wel goed om af en toe een periode wat rustiger aan te doen", vertelde ze vorige maand.