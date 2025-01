Vakbonden kondigen nieuwe stakingen apotheekmedewerkers aan

Volgende week donderdag en vrijdag gaan medewerkers van apotheken door heel Nederland opnieuw staken. Bijna 2000 apotheken zijn die dagen dicht, melden vakbonden CNV en FNV.

Sinds september voeren medewerkers in het hele land actie. Eerst deden ze dat met een estafettestaking, waarbij apotheken om de beurt de deuren sloten. In november, tijdens de eerste landelijke staking, trokken zo'n 10.000 medewerkers naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen de hoge werkdruk en om een hoger salaris te eisen.

Eind vorige maand zouden apothekersassistenten meerdere dagen het werk neerleggen. Zo'n 1950 apotheken zouden daardoor negen dagen gesloten zijn. De branchevereniging voor apotheken spande daarop een kort geding aan vanwege mogelijke gezondheidsrisico's voor patiënten. Enkele dagen voor kerst verbood de rechter de staking.

'Geduld is op'

Volgende week gaan apotheekmedewerkers verder met de acties omdat er nog geen afspraken zijn gemaakt over hogere lonen. "Het geduld van de medewerkers is op", zeggen cao-onderhandelaars Ralph Smeets (FNV) en Albert Spieseke (CNV). "Hun boodschap is luid en duidelijk: geef ons waar we recht op hebben, want ons krijg je niet klein. Als er niet snel een akkoord komt, zullen er landelijke stakingen blijven volgen."

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 6 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2024. De werkgevers willen niet verdergaan dan een loonsverhoging van 2 procent.

'Pijnlijk'

Smeets en Spieseke zeggen dat de actiebereidheid onder de groep "groter dan ooit" is. "De rechter benadrukte in zijn vonnis het enorme belang van de apotheekmedewerkers voor de volksgezondheid. Wij vinden het ronduit pijnlijk dat juist deze mensen, die zo vitaal zijn, zo lang en zo hard moeten knokken voor een fatsoenlijke beloning."

De vakbonden benadrukken dat de spoedzorg gegarandeerd blijft tijdens de landelijke staking. Patiënten kunnen in noodgevallen medicijnen krijgen, maar zullen daarvoor mogelijk naar een andere apotheek moeten.

Geen geld

Een woordvoerder van de werkgeversorganisatie reageert dat het geen kwestie van onwil is dat er niet aan de salariseisen tegemoet kan worden gekomen. "We snappen dat het lastig te begrijpen is dat er weinig schot in de zaak zit. Tegelijkertijd zitten we als werkgevers klem. De bedragen die nodig zijn om aan de salariseisen te voldoen zijn er simpelweg niet. We hopen dat we weer in gesprek kunnen, ook met verzekeraars."