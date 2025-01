Djokovic verrassend vroeg uitgeschakeld in voorbereidingstoernooi op Australian Open

Novak Djokovic is bij het hardcourttoernooi van Brisbane al in de kwartfinales uitgeschakeld. De 37-jarige Serviër, die in Australië zijn eerste toernooi in ruim twee maanden speelt, verloor verrassend van de Amerikaan Reilly Opelka: 6-7 (6), 3-6.

De boomlange Opelka (2,11 meter) was drie jaar geleden nog de mondiale nummer zeventien, maar is inmiddels afgezakt naar plek 293 op de ATP-ranglijst. Opelka gaf in de eerste set op zijn eigen opslag niets weg en haalde de set op zijn tweede setpunt binnen.

Djokovic, die de 27-jarige Opelka niet eerder trof, kreeg pas op 1-1 in de tweede set zijn eerste breekkans. Toen hij die niet benutte, sloeg Opelka zelf toe, waarna de zege geen moment meer in gevaar kwam.

Voorbereiding op Australian Open

Djokovic bereidde zich in Brisbane voor op de Australian Open, die op 12 januari van start gaat. De voormalige nummer één van de wereld is op jacht naar zijn 25ste eindzege op een grandslamtoernooi.

In totaal staat Djokovic op 99 ATP-titels. Alleen de Amerikaan Jimmy Connors (109) en de Zwitser Roger Federer (103) wonnen meer ATP-toernooien.