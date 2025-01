Wie van de twee 'pure talenten' wint WK darts? 'Van Gerwen is niet bang voor Littler'

De vijfde voor Michael van Gerwen of de eerste voor Luke Littler? Vanavond om 21.00 uur wordt in Londen de finale van het wereldkampioenschap darts gespeeld.

Met de Nederlandse darters Gian van Veen en Dirk van Duijvenbode blikken we vooruit op de wedstrijd. Wat verwachten zij van de finale en hoe kijken ze naar het spel van Van Gerwen en Littler in Londen?

Van Veen stond twee keer op het WK in het beroemde Ally Pally, vorig jaar en afgelopen december. Tweemaal sneuvelde hij in de eerste ronde. Ook Van Duijvenbode werd dit WK in de eerste ronde uitgeschakeld. Zijn beste WK-prestatie was een kwartfinaleplaats in 2021.

Als jullie moeten gokken: wie is de favoriet vanavond?

Van Veen: "Ik denk toch Littler. Over het hele toernooi en het hele jaar heeft hij iets meer indruk gemaakt dan Van Gerwen. Bij Littler ziet het er zo makkelijk uit en hij gooit heel veel honderdtachtigers. En op de momenten dat het moet, staat hij er met goede finishes. Dat kan het verschil maken vanavond."

"Van Gerwen had een moeilijk seizoen, maar dit is wel een ommekeer. Het is fantastisch om te zien dat hij weer op weg is naar zijn beste niveau."

Van Duijvenbode: "Ik verwacht een zege voor Van Gerwen. Als Littler dit toernooi onder druk werd gezet, begon hij soms toch te missen. Van Gerwen is niet bang voor hem, zoals Stephen Bunting dat in de halve finale wel was."