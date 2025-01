Griekspoor vindt in assistent Davis Cup-team Sporrel nieuwe coach

Tallon Griekspoor heeft in Dennis Sporrel een nieuwe coach gevonden. De 28-jarige Griekspoor zat zonder coach sinds de samenwerking met de Belg Kristof Vliegen eind oktober stopte.

Sporrel is nu nog in dienst bij tennisbond KNLTB, waar hij sinds 2015 werkzaam is. Sinds september 2022 is hij als Topsport Manager actief en is hij eindverantwoordelijk voor het topsportklimaat. Hij vertrekt op 1 februari bij de bond.

Sporrel en Griekspoor zijn geen vreemden voor elkaar. Sporrel was namelijk de laatste twee jaar assistent-coach van het Nederlandse Davis Cup-team, waarin onder anderen Griekspoor zit.

Nummer 40 van de wereld

Griekspoor is de huidige nummer 40 van de wereld. Hij speelt komende maand de Australian Open. Hij slaat de voorbereidingstoernooien in Hongkong en Adelaide over. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 12 januari in Melbourne.