Rijsdijk volgt Maduro op als hoofdtrainer bij Almere City

Jeroen Rijsdijk is de nieuwe trainer van Almere City. De 47-jarige oefenmeester heeft een contract getekend voor een half seizoen. Hij volgt in Flevoland de in december ontslagen Hedwiges Maduro op.

Rijsdijk is voor Almere City geen onbekende. Daar was hij tussen januari 2020 en de zomer van 2021 al assistent-trainer en werd ook tijdelijk interim-hoofdtrainer toen Ole Tobiasen werd ontslagen. Het was voor de nummer 17 van de eredivisie dan ook logisch om de Rotterdammer nu aan te stellen als hoofdtrainer, vertelt technisch manager Johan Hansma.

"In januari staat er meteen een aantal cruciale wedstrijden op het programma, waardoor een nieuwe trainer er direct moet staan. Jeroen is beschikbaar, zeer gedreven, heeft relevante ervaring, kent de club en een groot deel van de huidige staf en heeft bovendien in zijn eerste periode in Almere een zeer goede indruk achtergelaten."

Ontslag bij Sparta

Rijsdijk was beschikbaar omdat hij begin november werd ontslagen als trainer van Sparta Rotterdam. Volgens de Rotterdamse club ontbrak er "perspectief in de sportieve ontwikkeling".

Bij Almere City krijgt Rijsdijk de taak om de ploeg te handhaven in de eredivisie. Er werd in de eerste seizoenshelft maar twee keer gewonnen, van sc Heerenveen en RKC Waalwijk. Daardoor is het team terug te vinden op de 17de plaats.

"Samen met de directie, staf, spelers, medewerkers en supporters ga ik alles geven om dit doel te bereiken", zegt Rijsdijk op de clubsite.