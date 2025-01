Kabinetsformatie Oostenrijk op losse schroeven: liberalen stappen eruit

De kleinste van de drie partijen in de Oostenrijkse coalitieonderhandelingen, het liberale Neos, trekt zich terug uit de gesprekken. Dat heeft partijleider Beate Meinl-Reisinger gezegd.

De radicaal-rechtse FPÖ werd in september voor het eerst de grootste partij bij de parlementsverkiezingen. Toch gaf president Nehammer de opdracht aan de conservatieve ÖVP om tot een nieuwe regering te komen. Daarmee brak hij met de traditie om de leider van de grootste partij daarvoor te vragen.

De ÖVP begon onderhandelingen met de sociaaldemocratische SPÖ en Neos. Volgens Meinl-Reisinger toonden beide andere partijen te weinig ambitie en werd er onvoldoende vooruitgang geboekt.

Tweepartijencoalitie?

Ze voegde eraan toe dat haar partij nog steeds bereid is om in het parlement steun te geven aan afspraken die al in de onderhandelingen zijn overeengekomen. Hiermee hint ze op een mogelijk tweepartijencoalitie van de SPÖ en de ÖVP. Zij hebben net genoeg zetels (92 van de 183 zetels) in de Nationalrat, de Oostenrijkse Tweede Kamer.

Sinds de FPÖ werd gepasseerd is de partij in de peilingen alleen maar gestegen. De partij noemt de huidige onderhandelingen ondemocratisch en een poging om een "coalitie van verliezers" te creëren.

Weerstand tegen FPÖ

Alleen de conservatieve ÖVP is bereid met de radicaal-rechtse FPÖ samen te werken, en dan slechts onder voorwaarden. De weerstand tegen de FPÖ komt onder meer door de rol van partijleider Herbert Kicks in een Russisch spionageschandaal. Ook ziet Hicks zichzelf als Volkskanzler, een titel die de nazi's vroeger voor Adolf Hitler gebruikten. Gevreesd wordt dat de rechtsstaat bij hem niet in goede handen is: hij is bekend van zijn uitspraak dat de politiek niet het recht moet volgen maar het recht de politiek.

Na de verkiezingsuitslag in september gingen duizenden mensen in Wenen de straat op om te demonstreren tegen een mogelijke regeringsdeelname van de radicaal-rechtse partij.