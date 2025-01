Ricardo beklimt zeven vulkaantoppen op zeven continenten: 'Droom die uitkomt'

Als het Ricardo Kaljouw uit Oost-Souburg lukt om vulkaan Mount Sidley op Antarctica de komende weken te beklimmen, is hij de eerste Nederlander ooit die de hoogste vulkaantoppen van alle zeven continenten heeft weten te bereiken.

De Volcanic Seven Summits zijn de hoogste vulkanen op elk van de zeven continenten. Tot nu toe hebben 47 mensen wereldwijd deze vulkanen succesvol beklommen. Kaljouw hoopt na zijn laatste expeditie nummer 48 en de eerste inwoner van de Benelux te worden die deze prestatie op zijn naam kan zetten.

De afgelopen jaren beklom de Zeeuw naast zijn fulltime baan vulkaantoppen over de hele wereld. Dat hij nu de zevende en laatste gaat beklimmen, is voor hem een droom die uitkomt. "Ik kijk hier al tien jaar naar uit. Ik wilde als kind al naar de Zuidpool, met deze expeditie gaat een droom in vervulling."

De zeven vulkaantoppen zijn de hoogste, maar niet per se de moeilijkste. "Deze toppen hebben allemaal iets unieks", zegt Kaljouw. "De ene heeft de hoogte, de andere de kou, weer een andere is enorm afgelegen. Dat was voor mij de drijfveer om deze zeven te voltooien."

70.000 euro

Dat Mount Sidley de laatste is in rij, is niet voor niets: de expeditie kost ruim 70.000 euro. En daar zitten zijn uitrusting en vliegtickets nog niet eens bij. "Die kosten zijn te verklaren", zegt Kaljouw. "De expeditie wordt slechts één keer per jaar georganiseerd en het is een logistieke nachtmerrie. Het is zo desolaat, zo afgelegen, dat de piloten die ons brengen op ons moeten wachten. Ook krijgen we eten mee en hebben we een ervaren gids. Dat kost allemaal geld."

De afgelopen vijf jaar spaarde Kaljouw om deze reis te kunnen maken. "Buiten het klimmen om is mijn leven best saai", geeft hij toe. "Ik laat veel. Ook heb ik geen auto, verbruik ik zo weinig mogelijk energie en neem ik elke dag mijn eigen lunch mee naar werk."