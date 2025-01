Verdachte schietpartijen Rotterdam eerder gecontroleerd door agenten na tip

De man die gisteravond laat werd aangehouden in IJsselmonde voor de schietpartijen in dit Rotterdamse stadsdeel was eerder op de avond al gecontroleerd door de politie. Op dat moment was er nog geen reden om hem aan te houden omdat hij niet voldoende voldeed aan het signalement. Dat zei hoofdcommissaris van de politie-eenheid Rotterdam Fred Westerbeke vanochtend op een persconferentie.

De man werd om 19.00 uur staande gehouden in een winkel naar aanleiding van een tip. De politie controleerde toen zijn identiteitsgegevens. Ook werd er een foto van hem gemaakt. "Mede hierdoor werd later definitief duidelijk naar wie we op zoek waren", zei Westerbeke.

Er kwamen twee woningen in beeld waar de man zich mogelijk ophield, die gisteravond tegelijkertijd werden binnengevallen. De man werd aangetroffen in een woning aan de Emelissedijk. Hier werd ook een vuurwapen gevonden. "Het lijkt er wel op", dat dit het wapen is van de schietpartijen, zei Hugo Hillenaar van het Openbaar Ministerie.

De verdachte is een 24-jarige man die is geboren op Curaçao en opgegroeid in Nederland, zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hij is al eerder veroordeeld voor heling van een scooter en kreeg als minderjarige jeugdreclassering en een taakstraf voor een aantal diefstallen. Maandag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris voor drie keer moord of doodslag en het bezit van een vuurwapen.

Waarschijnlijk willekeurige slachtoffers

In de afgelopen twee weken werden drie mannen neergeschoten in IJsselmonde, die alle overleden aan hun verwondingen. Twee van hen waren door het hoofd geschoten. De slachtoffers waren een man van 63, een man van 58 en een man van 81. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat zij willekeurige slachtoffers zijn.