Aardbeving bij Kerkrade: 'Verre van uniek, maar wel goed te voelen'

In Limburg is vanochtend een aardbeving gemeten met een kracht van 2,4. Het epicentrum lag bij Kerkrade, meldt het KNMI. Het meteorologisch instituut spreekt van een kleine beving.

De aardbeving gebeurde even na 7.00 uur. Het betrof een tektonische aardbeving, die wordt veroorzaakt door spanningen in de aardkorst.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft geen meldingen ontvangen van schade, laat een woordvoerder weten.

'Verre van uniek'

Läslo Evers, hoofd seismologie bij het KNMI, noemt de beving "verre van uniek". "Dit soort natuurlijke bevingen zijn bekend in Limburg en hij was niet heel groot."

Doordat de beving op slechts 5 kilometer diepte plaatsvond, werd hij wel goed gevoeld in Kerkrade en omgeving. "Vaak zien we ze dieper, op 10 tot 15 kilometer", zegt Evers. "Er komen veel meldingen binnen van mensen die de beving goed gevoeld hebben. Zij beschrijven het alsof er een vrachtwagen langs hun huis denderde."

Groningen

Hoewel de beving dus niet als zwaar wordt bestempeld, was hij wel krachtiger dan de zwaarste beving van vorig jaar. Die beving bij het Groningse Garsthuizen had een kracht van 2,2 en werd veroorzaakt door de gaswinning.

De zwaarste natuurlijke beving van vorig jaar vond ook in Limburg plaats en had een kracht van 1,7.

In april 1992 werd Roermond getroffen door de zwaarst gemeten aardbeving ooit in Nederland. Die had een kracht van 5,8 en richtte aanzienlijke schade aan.