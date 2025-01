Man (22) overleden door ongeluk in Friesland, lokaal glad op wegen

Automobilisten krijgen het advies voorzichtig te zijn op de weg vanwege gladheid. Een combinatie van regen en kou zorgt ervoor dat het plaatselijk glad kan zijn op de wegen.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan extra afstand te houden, niet onnodig van rijstrook te wisselen en geen abrupte stuurbewegingen te maken.

In het Friese dorp De Falom is een 22-jarige man omgekomen door een verkeersongeluk. Zijn auto raakte op de N356 van de weg. De man uit Friesland raakte zwaargewond en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie kan niet bevestigen dat gladheid de oorzaak was van het ongeval en doet onderzoek.

Strooiwagens de weg op

Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn in de nacht van donderdag op vrijdag de weg opgegaan om de gladheid te bestrijden. Tot 10.30 uur vanochtend waren de strooiwagens bezig en werd er ruim drie miljoen kilo zout gestrooid.

Rijkswaterstaat heeft ruim 250 miljoen kilo strooizout op voorraad en beschikt over 577 strooiwagens. Ook staan er 630 sneeuwschuivers klaar. Zelfs de strooiwagens hadden het hier en daar lastig met de gladheid. In het Brabantse Hulten raakte een van de strooiwagens van de weg en kwam op z'n kant in een slootje terecht.