Trump benoemt zakenman Joe Popolo als nieuwe ambassadeur Nederland

Donald Trump heeft Joe Popolo aangewezen als nieuwe ambassadeur in Nederland. Popolo volgt Shefali Razdan Duggal op, die sinds 2022 de post bekleedt.

De 57-jarige Popolo is een zakenman uit Texas. Hij is algemeen directeur bij een investeringsmaatschappij die hij zelf heeft opgericht en zit in het bestuur van verschillende ondernemingen.

Op het socialemediaplatform Truth Social prijst Trump Popolo. "Hij is een succesvol zakenman en een filantroop in veel verschillende sectoren", schrijft hij onder meer.

Donateur

Popolo doneerde afgelopen jaar flink aan de verkiezingscampagne van Trump. Het gebeurt vaker dat grote donoren een ambassadeurspost krijgen.

Op 20 januari wordt Trump in Washington geïnaugureerd voor zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten.