Japan spoort Australische toeristen aan om andere plekken te bezoeken

Japan gaat Australische toeristen die het land bezoeken vragen om naar wat minder voor de hand liggende plekken te gaan.

Afgelopen jaar werd Japan overspoeld door Australische toeristen. In de eerste 11 maanden van het jaar bezochten meer dan 800.000 Australiërs het land. Dat zijn er al 200.000 meer dan in het recordjaar 2019. De Australische toeristen verblijven ook het langst in Japan van alle toeristen.

Australiërs bezoeken vooral steden als Tokio, Osaka en Kyoto. Die steden worden na de coronapandemie overspoeld door toeristen. Japan heeft moeite om om te gaan met die grote mensenmassa's.

'Daar zijn ook tempels'

De Japanse toeristenorganisatie adviseert Australische toeristen onder meer om steden als Tohoku en Kanazawa te bezoeken. "Daar zijn ook tempels, winkels en kersenbloesems." Ook plattelandsdorpen worden gepromoot.

"Verantwoord reizen is belangrijker dan ooit. Op populaire bestemmingen waar het aantal toeristen hoog is, heeft het veel invloed op de lokale gemeenschap", zegt de organisatie.

Een van de redenen dat een reis naar Japan zo populair is voor Australiërs is de gunstige wisselkoers.