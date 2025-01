Eerste Europese ministers brengen bezoek aan Syrië sinds val Assad

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, is naar Syrië afgereisd. Ze bezoekt het land samen met haar Franse ambtgenoot Jean-Noël Barrot. Het is voor het eerst dat Europese ministers Syrië bezoeken sinds de val van het Assad-regime begin december.

"Een nieuw politiek begin tussen Europa en Syrië en tussen Duitsland en Syrië is mogelijk", schrijft Baerbock op X over het bezoek. Baerbock en Barrot vertegenwoordigen op hun bezoek de Europese Unie.

"Met duidelijke verwachtingen van de nieuwe machthebbers, reizen we vandaag naar Damascus", vervolgt Baerbock. "Er kan alleen een nieuw begin zijn als alle Syriërs, ongeacht hun etnische of religieuze groep, een plaats krijgen in het politieke proces".

Sinds de omverwerping van het regime van Assad staat de Syrische beweging HTS aan het roer. Baerbock en Barrot zullen namens EU-buitenlandchef Kaja Kallas gesprekken voeren met de leiders van HTS.

Nog geen verkiezingen

In korte tijd is het straatbeeld in Syrië compleet veranderd. Regimevlaggen werden verbrand, posters en foto's van de gevluchte Bashar al-Assad werden verscheurd en vertrapt. De Syrische vlag van het Assad-regime heeft plaatsgemaakt voor de oppositievlag: drie horizontale banen met in de middelste baan drie sterren.

De Syrische rebellenleider Ahmed al-Sharaa van HTS zei onlangs in een interview met de Saoedische staatszender Al Arabiya dat het wel vier jaar kan duren voordat er in Syrië verkiezingen worden uitgeschreven. Tot die tijd zal een overgangsregering het land besturen. Sharaa zei dat er een nieuwe grondwet moet worden voorbereid en geschreven, dat zou zo'n drie jaar kunnen duren.