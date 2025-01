Aanhangers en beveiligers voorkomen arrestatie Zuid-Koreaanse president

In Zuid-Korea hebben politie en justitie zes uur lang vergeefs geprobeerd de afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol te arresteren. Een arrestatieteam werd de toegang geweigerd door de beveiliging van Yoon bij zijn residentie.

Dinsdag werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Yoon, nadat hij vorige maand onverwacht de militaire noodtoestand had uitgeroepen, in een poging het parlement buitenspel te zetten.

Confrontatie

Hoewel Yoon is geschorst heeft zijn veiligheidsteam nog steeds de verantwoordelijkheid om hem te beschermen. Tientallen agenten wisten toch de residentie binnen te komen. Daar zou het volgens persbureau AFP tot een confrontatie zijn gekomen met de beveiligers van Yoon, nadat pogingen om te onderhandelen waren mislukt.

Het arrestatieteam trok zich terug vanwege zorgen over de veiligheid. De politie gaat zich nu beraden op verdere stappen.

Volgens de advocaten van Yoon, die ook aanwezig waren bij de confrontatie, kan de oud-president niet worden gearresteerd in zijn residentie vanwege een wet die bepaalt dat de locatie niet mag worden doorzocht in verband met geheime militaire documenten. Sinds 12 december heeft Yoon zijn residentie niet meer verlaten.

Het arrestatiebevel tegen Yoon verloopt maandag. Als hij wordt opgepakt, hebben de autoriteiten 48 uur de tijd om hem te ondervragen en te bepalen of er genoeg grond is om hem langer vast te houden.

Duizenden aanhangers

Rond het presidentiële terrein in Seoul hadden zich duizenden aanhangers verzameld van Yoon. Zij probeerden de ingang te blokkeren voor de politie. Tientallen mensen zijn opgepakt. Ook tegendemonstranten waren aanwezig op het terrein. Zij vinden dat Yoon zo snel mogelijk moet worden opgepakt.

Rond de residentie waren ook duizenden agenten aanwezig, onder meer om de aanhangers van Yoon in bedwang te houden.

Crisis

Formeel is Yoon nog altijd in functie, omdat het Constitutionele Hof de afzettingsprocedure nog moet bekrachtigen. Het is de vraag of daarvoor in het Hof de vereiste meerderheid is. Eerder liet hij weten niet van plan te zijn te vertrekken en dat hij tot het einde zal vechten "om het land te beschermen".

Sinds Yoon de militaire noodstand uitriep, zit Zuid-Korea in een politieke crisis. Zijn partijgenoot Han Duck-soo werd benoemd tot interim-president, maar kort daarna weer afgezet omdat de oppositie hem ervan betichtte het proces tegen Yoon te frustreren. Sinds twee weken is Choi Sang-mok waarnemend president.