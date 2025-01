Van Gerwen treft Littler in droomfinale WK darts: 'Natuurlijk ben ik de favoriet'

"Ik heb er veel tijd en energie in gestoken, tranen gelaten, ervoor moeten vechten. Dat maakt het des te mooier om daarvoor beloond te worden en hier in de finale te staan. Mocht ik winnen, dan is dat echt een belangrijk moment in mijn leven."

Het zal zorgen voor veel emotie bij Van Gerwen die, sinds hij vader is, sowieso steeds vaker zijn tranen de vrije loop laat. Door zijn dominantie van weleer heeft hij voor zichzelf de lat zo hoog gelegd, dat het eigenlijk een oneerlijke opdracht is, om daar ooit nog aan te voldoen.

Engelse volksheld

Het zijn kwesties waar Littler ook mee te maken krijgt. Sinds hij vorig jaar alle records brak en als zestienjarige de finale haalde, is hij een wereldwijd bekend fenomeen. De perszaal in 'Ally Pally' lijkt plots drie keer zo vol als Littler gooit.

"Wat Lukte voor de sport heeft gedaan, is geweldig", stelt Van Gerwen. "Iedereen in Engeland praat over hem. Dat doen de Engelsen met hun helden, dat vind ik goed. Dat zouden ze in Nederland ook moeten doen."

De aandacht die Littler krijgt, is haast buitensporig. Het levert hem, nog voordat hij volwassen is, miljoenen volgers en ponden op. En het allerknapste: ondertussen presteert hij 'gewoon' op het podium.

Littler is iets bijzonders, gegeven met een talent dat zelden is vertoond. Nergens was hij van onder de indruk vorig jaar op zijn eerste WK. Niemand verwachtte toen nog iets van hem. Dit jaar is het anders en blijkt ook Littler een mens van vlees en bloed.